ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول "مبادلة بيلغورود بعضوية الناتو"، مشيرة إلى أنه "تناول جرعة زائدة".

وفي فيديو على قناة زيلينسكي في "تلغرام"، أبدى الرئيس الأوكراني استعداده "مبادلة بيلغورود مقابل عضوية الناتو"، وذلك في رده على سؤال عن مقترح مبادلة جزء من أراضي أوكرانيا مقابل السلام والعضوية في الناتو.

وتعليقا على هذا قالت زاخاروفا، إن زيلينسكي "على ما يبدو، تناول جرعة زائدة [من المخدرات]".

وقبل أيام، اعتبر مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.

وقال: "أعتقد أن الحل قد يكون في أن تتنازل أوكرانيا عن أراضيها وتحصل في المقابل على عضوية "الناتو". بحسب ما نقلت عنه صحيفة VG.

وتجدر الإشارة إلى أن مقاطعة بيلغورود من مكونات روسيا الاتحادية المتاخمة لأوكرانيا، وهي تتعرض لقصف وهجمات بطائرات مسيرة بشكل شبه يومي من جانب كييف، الأمر الذي رفع مستوى التهديد الإرهابي في المقاطعة، قبل 3 أيام، إلى مستوى مرتفع (الأصفر وفقا للتصنيفات الروسية).

كما قامت قوات الجيش الروسي خلال الأيام الأخيرة بإسقاط عدد من المسيرات الأوكرانية في أرجاء المقاطعة.

المصدر: RT + نوفوستي