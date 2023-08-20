قديروف: قوات كييف تتكبد خسائر كبيرة في محور أوريخوف (فيديو)

قال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إن قوات كييف تتكبد خسائر كبيرة في محور أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه، حيث دمرت قوات "أحمد" الجنوبية عشرات المعدات العسكرية التابعة لقوات العدو.

وكتب قديروف عبر "تلغرام": "هنالك تجمهر كبير لقوى حلف الناتو والمعدات العسكرية الغربية في محور أوريخوف، وتمكنت قواتنا من التصدي لهجمات النازيين الأوكرانيين بنجاح".

وأضاف: "تشارك وحدة الطائرات المسيرة في كتيبة "أحمد" الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية نتائج أعمالها، وتمكن رجالنا من الاستحواذ على عشرات معدات العدو المدمرة، وهذا في اتجاه أوريخوف فقط".

وأشار إلى أن قوات كييف تعاود في كل مرة السير بنفس النهج وتتكبد المزيد من الخسائر الكبيرة في ذات الاتجاهات.

ونشر قديروف مقطع فيديو من الجبهة يوثق المعدات الغربية، وعلق عليه بالقول: "بالرغم من جميع الجهود التي يبذلها العدو، والمصاعب التي لا مفر منها في الجبهة، فإن جنود كتيبة "أحمد" الجنوبية بقيادة موسى بورزييف، سيبقون في موقعهم طالما اقتضت الحاجة لذلك".

المصدر: RT