استهدفت مجموعة من قوات "عثمان" التابعة للجيش الروسي، بقذائف الهاون، مجموعة من جنود قوات كييف في حي أوريخوفسكي بمدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

وأظهر مقطع فيديو الاستهداف الذي تم التقاطه بمساعدة طائرة مسيّرة، مجموعة من جنود المشاة الأوكرانيين، وهم على أطراف حزام طويل من أشجار الغابات وقد انفجرت قذيفة بجانبهم.

وبعد ضرب هذه المجموعة، وصلت سيارة شاحنة للإخلاء وكانت تختبئ وراء الأشجار، وحملت على متنها الجنود بين قتيل أو جريح – حيث لم تكن زاوية التصوير واضحة تماما بسبب كثافة أغصان الشجر.

بعد ذلك، تنفجر قذيفة ثانية، وتغادر السيارة، وتُظهر اللقطات التالية كيف يتم جر بقايا مجموعة الجنود الأوكرانيين على نقالة.

المصدر: نوفوستي