تداولت ناشطون في "تلغرام" مقاطع فيديو تظهر العشرات من أسلحة الناتو المدمرة والمعطوبة على جنبات طرق الجبهة في اتجاه زابوروجيه بأوكرانيا.

وتم تصوير ونشر هذه الفيديوهات من قبل الجنود الأوكرانيين أنفسهم.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بأن الجيش الأوكراني خسرت، أمس الأول، في اتجاه زابوروجيه نحو 45 جنديا ودباباتين وسيارتين واثنين من قطع المدفعية. ودققت أن القوات الروسية هزمت العدو في مناطق التجمعات السكنية أوريخوف ومالايا توكماتشكا ونوفودانيلوفكا وبياتيخاتكي بمنطقة زابوروجيه.

المصدر: RT