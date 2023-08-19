الدفاع الروسية تعلن القضاء على 975 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية صد جميع هجمات قوات كييف والقضاء على 975 عسكريا وتدمير مقر قيادة الفيلق الـ10 الأوكراني بمقاطعة زابوروجيه، وإسقاط 23 مسيرة لقوات كييف.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية.

على محور كوبيانسك تم صد أربع هجمات معادية والقضاء على أكثر من 130 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع M109 Paladin أمريكي.

على محور دونيتسك، تم صد خمس هجمات وتكبيد العدو 400 قتيل، وتدمير مدفع D-20.

في محور جنوب دونيتسك، تم صد هجوم معاد وإحباط أنشطة 4 مجموعات تخريبية أوكرانية والقضاء على 200 عسكري أوكراني وتدمير مدفعي Msta-B وD-30.

في محور زابوروجيه تم صد هجوم على بلدة رابوتينو والقضاء على 190 جنديا وتدمير مدفعي Krab بولندي وM119 أمريكي.

في محور كراسني ليمانسك تم القضاء على أكثر من 40 جنديا وتدمير مدافع هاوتزر D-20.

في محور خيرسون، تم القضاء على 15 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي D-30، ومدفع Msta-B.

تم تدمير مقر قيادة الفيلق العاشر الأوكراني قرب مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه ومستودع ذخيرة عند قرية غولوسكوف بمقاطعة خميلنيتسكي.

إسقاط 23 مسيرة أوكرانية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

المصدر: RT