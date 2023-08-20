وزير الدفاع الأمريكي السابق يتوجه لشمال شرق سوريا ويلتقي بمسؤولين أكراد من الإدارة الذاتية

أكد وزير الدفاع الأمريكي السابق كريستوفر ميللر خلال لقائه مسؤولين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على ضرورة الدعم الأمريكي وربط هذا الدعم بتحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب.

وبحث ميللر الذي زار المنطقة الأربعاء 16 أغسطس، مع الرئيسين المشتركين لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جياكرد، وسمر العبد لله.

وشدد على "ضرورة حماية ما تم تحقيقه من مكاسب ضد الإرهاب وضرورة الدعم الأمريكي للإدارة الذاتية والحفاظ على هذه التجربة النوعية في المنطقة وهذا النموذج وربط هذا الدعم بتحقيق الاستقرار وفناء الإرهاب" وفق ما جاء في بيان الإدارة الذاتية.

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كما "تم التطرق للتحديات التي تواجهها الإدارة الذاتية والتهديدات ضدها وضرورات دعمها اقتصاديا وسياسيا لضمان الاستقرار ومضاعفة الجهود ضد الإرهاب".

وكريستوفر ميللر، وزير دفاع أمريكي سابق، تم تكليفه بالوكالة في عهد الرئيس ترامب

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية مؤخرا، نقلا عن مصادر محلية، أن مناورات عسكرية أجراها الجيش الأمريكي مع عناصر تابعين لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وعناصر آخرين تابعين لوحدات حماية الشعب الكردي "واي بي جي" في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، في الفترة بين 15-17 أغسطس الحالي.

المصدر: RT