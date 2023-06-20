بوغدانوف: واشنطن تمنع الأكراد من التفاوض مع الحكومة السورية

صرح ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن الولايات المتحدة ليست مهتمة بحل القضية الكردية في سوريا وتمنع حلفاءها من الأكراد من التفاوض مع دمشق.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوغدانوف للصحفيين في عاصمة كازاخستان اليوم الثلاثاء، قبيل انطلاق الجولة العشرين للمحادثات بـ"صيغة أستانا" حول الأزمة السورية.

وذكر بوغدانوف بأنه بذريعة مكافحة الإرهاب، يستمر هناك تواجد أمريكي غير شرعي في سوريا، في مناطق مهمة اقتصاديا لسوريا في شرق الفرات، تحوي على النفط وموارد طبيعية هامة، وكذلك الحال في جنوب سوريا في منطق التنف.

وأشار بوغدانوف إلى أن القوات الأمريكية تدعم "الإدارة الذاتية الكردية" التي تعارض وحدة الأراضي السورية، وقال: "بالطبع، الأمريكيون يدعمون عددا من المنظمات الكردية التي أنشأت شبه دويلة مع إدارة خاصة بها. هذا أمر غير مقبول إطلاقا".

وأضاف: "بالطبع نحن نقف مع حل مشاكل الأكراد من خلال الحوار. لكني اعتقد أن الأمريكيين، للأسف، غير مهتمين بذلك ولا يسمحون لحلفائهم الأكراد بالتحاور مع دمشق".

المصدر: RT + "نوفوستي"