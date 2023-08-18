"الأناضول": مناورات عسكرية أمريكية مع عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال شرق سوريا

أجرى الجيش الأمريكي مناورات عسكرية مع عناصر تابعين لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وعناصر آخرين تابعين لوحدات حماية الشعب الكردي "واي بي جي" في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر محلية أن المناورات العسكرية جرت (بمشاركة عشرات من مسلحي حزب العمال الكردستاني، وحدات حماية الشعب). في الفترة بين 15-17 أغسطس الحالي.

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واستخدمت خلال المناورات مضادات الطيران وعربات مدرعة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع وأسلحة ثقيلة متنوعة.

وتقول وكالة الأناضول أن "الجيش الأمريكي يقوم باستمرار بتنظيم دورات تدريب عسكري لعناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وذلك في قواعده في منطقة جبل عبد العزيز بمحافظة الحسكة، بالإضافة إلى حقلي العمر وكونيكو النفطيين بمحافظة دير الزور".

وتنتشر قوات أمريكية في مناطق جنوب شرقي سوريا حيث أقيمت قاعدة التنف، وكذلك في الشمال الشرقي من سوريا وتحديدا قرب الحسكة ودير الزور.

المصدر: الأناضول