مراسلنا: رتل عسكري أمريكي برفقة قوات كردية يصل القامشلي قادما من الحسكة (فيديو)

ذكر مراسل RT في سوريا أنه رصد توجه قافلة من القوات الأمريكية ترافقها قوات كردية من مدينة الحسكة إلى مدينة القامشلي حيث تتموضع هناك قاعدة الرميلان العسكرية الأمريكية.

وأكد المراسل أن الرتل مؤلف من حوالي 15 آلية عسكرية كانت تعبر طريق الحزام المتاخم لمدينة نصيبين التركية علما أنها قادمة من مناطق الحسكة متوجهة إلى شرقي القامشلي.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجار داخل قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الشدادي بريف الحسكة، وذلك غداة استهداف قاعدتي حقل العمر وغاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي بالصواريخ.

بدورها، تصف دمشق بصورة متكررة وجود الجيش الأمريكي على أراضيها بأنه احتلال وقرصنة لممتلكات الدولة وسرقة صريحة للنفط.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية