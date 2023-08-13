"الوطن": انفجار داخل قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الشدادي شمال شرقي سوريا

أفادت صحيفة "الوطن" السورية، بأن انفجارا وقع داخل قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الشدادي بريف الحسكة، وذلك غداة استهداف قاعدتي حقل العمر وغاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي بالصواريخ.

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ولفتت الصحيفة، إلى أن قاعدة حقل غاز كونيكو شهدت استنفارا صباح السبت إثر استهدافها بصاروخين، في حين تم استهداف قاعدة حقل العمر بـ4 قذائف صاروخية.

وأشارت إلى أن القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو التي تعد مركزا للتدريب وهبوط المروحيات، تعرضت لأكثر من 3 استهدافات في عام 2023.

ويأتي هذا الاستهداف، وفق الصحيفة، بالتزامن مع تزايد الحديث عن تحركات عسكرية أمريكية لافتة في منطقة شرق سوريا، تمثلت بإرسال تعزيزات عسكرية وإجراء مناورات، إلى جانب كشف وزارة الدفاع الروسية عن رحلات جوية خطرة ينفذها طيران "التحالف الدولي" في الأجواء السورية.

ولم يصدر إعلان عن التحالف الدولي بقيادة واشنطن بشأن الانفجار أو الضربات الصاروخية على قواعده في سوريا.

ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد فيها أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.

هذا وقد وصفت دمشق بصورة متكررة وجود الجيش الأمريكي على أراضيها بأنه احتلال وقرصنة لممتلكات الدولة وسرقة صريحة للنفط.

المصدر: صحيفة الوطن السورية