"الوطن": الجيش الأمريكي يعزز تواجده في سوريا ويرفع عدد قواته إلى نحو 1500 جندي

أفادت صحيفة "الوطن" بأن "الاحتلال الأمريكي واصل تعزيز قواته في مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة"، لافتة إلى تقارير عن "ارتفاع عدد جنوده المعلن عنهم إلى نحو 1500".

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وأوردت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر إعلامية "معارضة" أن "التحالف أدخل صباح أمس (السبت)، رتلا عسكريا جديدا إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادما من إقليم كردستان العراق".

وأضافت المصادر أن "الرتل يضم 20 عربة شحن، تحمل على متنها مواد لوجيستية وصناديق مغلقة وكتلا إسمنتية، حيث توجهت نحو قواعده في ريف الحسكة".

وأكدت "الوطن" أن "الاحتلال الأمريكي يتابع عمليات تحصين مواقعه في الشرق السوري المحتل، عبر استقدام مزيد من المعدات العسكرية التي وصل آخرها من إقليم كردستان العراق الأربعاء الماضي، إلى المواقع النفطية السورية التي تحتلها واشنطن، واستقدم المزيد من قواته عبر دفعات وصل عددهم إلى 1500، يشرفون على ميليشيات عديدة أبرزها "قوات سوريا الديمقراطية"، وميليشيات "جيش سوريا الحرة" في منطقة التنف المحتلة، وميليشيات أخرى من مكونات عربية تنشط في الشرق السوري والرقة".

المصدر: "الوطن"