إيران تعلن عن تأسيس مصرف "أوفشور" لأول مرة خارج البلاد

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، أنه سيتم قريبا ولأول مرة، تأسيس "مصرف أوفشور" في خارج البلاد.

وفي تصريح له خلال برنامج متلفز، أشار إحسان خاندوزي إلى صدور الموافقة بشأن تأسيس "مصرف أوفشور"، مضيفا: "هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة الإيرانية بهدف زيادة حجم الاستثمارات الخارجية داخل البلاد".

وأردف خاندوزي: "استقطاب رؤوس الأموال الخارجية يشكل أحد الأولويات في مجال تطوير الاقتصاد الايراني".

وبين أنه بفضل أداء الحكومة الايرانية اليوم تحققت زيادة بواقع 6.7% لدى قطاع الاستثمارات الاجنبية داخل الاقتصاد الإيراني، منوها بالخطط التحفيزية التي وضعتها الحكومة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكمل: "كل رجل أعمال أجنبي يستثمر بقيمة تزيد عن 100 ألف دولار نقدا أو غير ذلك، سيمنح تأشيرة إقامة على مدى 5 أعوام، أو أكثر لأصحاب رؤوس الأموال التي تزيد استثماراتهم عن هذا المبلغ".

المصدر: "مهر"