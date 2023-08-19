 
مباشر

إيران تبدأ العمل على تصنيع قمريْن صناعيين جديدين

الفضاء

إيران تبدأ العمل على تصنيع قمريْن صناعيين جديدين
communitarian.ru
إطلاق القمر الصناعي "الخيام"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvtj

بدأت وكالة الفضاء الإيرانية العمل على تصميم قمرين صناعيين جديدين وهما Pars-2 و Pars-3 .

أفادت بذلك وكالة Tashim الإيرانية نقلا عن رئيس الوكالة حسن سلاري. وقال سلاري إن هذين القمرين يخصصان لاستشعار الأرض عن بعد.

إقرأ المزيد
القمر الاصطناعي الإيراني
القمر الاصطناعي الإيراني "خيام" يرسل صورا عن المسجد الحرام أثناء الحج (فيديو)

يذكر أن الأخصائيين الإيرانيين سبق لهم أن كشفوا عن نموذجيْن للقمريْن الصناعيين الجديدين Nahid-2  وTolo-3 حيث يعتبر Nahid-2  قمرا للاتصالات، وسيبلغ عمره عامين، وسيتم إطلاقه إلى ارتفاع 500 كيلومتر، أما  Nahid-2 فسيصبح أكبر وأثقل  قمر صناعي تم إنشاؤه في إيران. وسيزيد وزنه عن 100 كيلوغرام.

يذكر أن إيران بدأت في تحقيق برنامجها الفضائي عام 2004 ، وهي من بين دول العالم التسع التي تنتج الأقمار الصناعية إلى جانب روسيا والولايات المتحدة. وانضمت إيران إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة باستخدام الفضاء الكوني لأغراض سلمية والتي تم تشكيلها عام 1959.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا