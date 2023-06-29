القمر الاصطناعي الإيراني "خيام" يرسل صورا عن المسجد الحرام أثناء الحج (فيديو)

أرسل القمر الاصطناعي الإيراني "خيام" صورا عن المسجد الحرام أثناء موسم الحج هذا الموسم.

والتقطت الصور التي أرسلها القمر الاصطناعي "خيام" عن المسجد الحرام، قبل عيد الأضحى على مسافة 500 كيلومتر، أثناء طواف الحجاج بالكعبة.

ويذكر أن "خيام" قمر للاستشعار عن بعد، تم صنعه من قبل شركة روسية بطلب من منظمة الفضاء الإيرانية، ليرسل إلى المدار القريب من الأرض في 9 أغسطس عام 2022 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

ويتم تنفيذ عمليات مراقبة القمر الصناعي في إيران في مركز التحكم الفضائي التابع لمنظمة الفضاء الإيرانية في منطقة "ماهدشت" بمدينة كرج مركز محافظة البرز غرب طهران.

ويتميز هذا القمر بالقدرة على التصوير بدقة نحو متر واحد في أطياف بصرية مختلفة، حيث أرسل منذ وضعه في المدار صورا واضحة لمرقد الإمام علي في النجف، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

المصدر: قناة "العالم" الإيرانية