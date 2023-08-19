أكد موقع AgoraVox أن الأجيال من أحفاد الأوكرانيين سوف تدفع ثمن تلقي كييف للقنابل العنقودية من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنهم سيكونون القرابين وليس نظراءهم في الولايات المتحدة.

وأشارت المقالة إلى أن "الأحفاد الأوكرانيين سيضطرون لدفع فواتير تلك الإمدادات.

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بالإضافة إلى ذلك، ذكّر كاتب المقال أنه خلال حرب فيتنام، قصفت الولايات المتحدة كلا من لاوس وكمبوديا على وجه التحديد بالقذائف العنقودية.

وفي الوقت نفسه، فإن مخلفات القصف الأمريكي "استمرت في قتل الأطفال والكبار" وذلك بعد أكثر من 50 عاما على انتهاء القصف.

يشار إلى أن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، قال في وقت سابق إن قوات كييف أطلقت قذائف عنقودية على دونيتسك 104 مرات على الأقل في أغسطس الجاري.

وبذلك، تواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بمختلف أنواع الذخائر، وتتعمد قوات كييف مؤخرا استهداف المناطق السكنية بالقذائف العنقودية التي سلمها الغرب إليها.

المصدر: RT