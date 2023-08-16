البنتاغون يرفض نشر معلومات حول نسبة الذخائر العنقودية غير المنفجرة وخصائصها

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، تشارلي ديتس، اليوم الأربعاء، إن البنتاغون لن ينشر بيانات تكشف نسبة القنابل العنقودية غير المنفجرة، وخصائصها أو أي معلومات بشأنها.

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وأضاف خلال إفادة صحفية: "هذه الوثائق سرية، لذا فهي لا تخضع للنشر حاليا، بالرغم من تقديرنا لتقييم الخبراء خارج الوزارة".

وأكد أن وزارة الدفاع الأمريكية تسعى جاهدة لضمان أن أفعالها وقراراتها تستند إلى أفضل البيانات والتحليلات المتاحة".

جاء ذلك ردا على سؤال هل الجيش الأمريكي على استعداد لنشر نتائج دراسة حول نسبة الذخائر العنقودية غير المنفجرة حتى يتمكن الخبراء الخارجيون من التعرف عليها.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 7 يوليو، قرار البدء بتزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية، ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتطيل الأزمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الذخائر العنقودية غير مزودة بأجهزة التدمير الذاتي، ووفقا للجيش الأمريكي فإن نسبة عدم انفجار هذه الذخائر يتراوح ما بين 5% - 14%، بسبب تخزبنها في المستودعات لفترة طويلة، وفي هذه الحالة ستتحول إلى ألغام تهدد حياة المدنيين في كل زمان ومكان، حتى بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، وهو أمر لقي معارضة كبيرة من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

المصدر: نوفوستي