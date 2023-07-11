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نائب جمهوري أمريكي يعلن دعمه لمشروع يحظر إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

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نائب جمهوري أمريكي يعلن دعمه لمشروع يحظر إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
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صرح عضو الكونغرس الأمريكي مات جويتز بأنه يعتزم المشاركة في إضافة تعديل على ميزانية الدفاع للسنة المالية الأمريكية 2024، يتضمن حظر إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا أو أي دولة أخرى.

وقال جويتز في منشور على حسابه في "تويتر": "عضوة الكونغرس الديمقراطية سارة جاكوبس أدخلت تعديلا على قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2024 ينص على عدم شمول المساعدة العسكرية ذخائر عنقودية"، معلنا نيته المشاركة في متابعة ودعم هذا التعديل نيابة عن الحزب الجمهوري الأمريكي.

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وكتب جويتز في تغريدته بعنوان "لوقف إرسال الذخائر العنقودية": "هذه الذخائر لن تنهي الصراع في أوكرانيا ولن تبني دولة أكثر استقرارا. سيترك الأطفال بلا أطراف وأهل بسبب هكذا قرار إن لم نتحرك ونعمل معا في الحزبين لوقفه".

وأعرب جويتزعن ثقته بأن استخدام هذه الذخائر هو السمة المميزة لـ"أكثر الحروب دموية ووحشية" في العالم.

وكان البيت الأبيض أعلن مؤخرا أن الولايات المتحدة قررت تسليم كييف ذخائر عنقودية. 

واستخدمت القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية سوفيتية في قصف دونباس، ولاسيما مدينة دونيتسك، حيث نددت الأمم المتحدة بهذه الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن الذخائر العنقودية تطلق عند انفجارها مئات القنابل الصغيرة التي ينفجر معظمها، فيما تبقى القنابل غير المنفجرة لتمثل خطرا على المدنيين، حيث تتحول لألغام صامتة لعشرات السنين.

المصدر: RT

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