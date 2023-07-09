مصادر غربية تكشف ما تخاطر به واشنطن بتسليمها ذخائر عنقودية لكييف

انتقد تقرير إعلامي نشرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية قرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية، مشيرا إلى أن واشنطن تخاطر من خلال ذلك بفقدان "مكانتها الأخلاقية في العالم".

وكتب مارك ستون، أن "الولايات المتحدة معرضة لفقدان مكانتها الأخلاقية بتزويد أوكرانيا بأسلحة محظورة من قبل معظم الدول".

وأضاف أن البيت الأبيض يتفهم أبعاد قرار إرسال القذائف العنقودية إلى كييف، مشيرا إلى أن هناك خطرا واضحا بوقوع خسائر كبيرة بين المدنيين جراء استخدام هذه الأسلحة.

وأعلنت واشنطن مؤخرا أنها بصدد تزويد كييف بذخائر عنقودية محظورة دوليا.

واستخدمت القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية سوفيتية في قصف دونباس، ولاسيما مدينة دونيتسك، حيث نددت الأمم المتحدة بهذه الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن الذخائر العنقودية تطلق عند انفجارها مئات القنابل الصغيرة التي ينفجر معظمها، فيما تبقى القنابل غير المنفجرة لتمثل خطرا على المدنيين، حيث تتحول لألغام صامتة لعشرات السنين.

المصدر: نوفوستي