الألمان ينددون بقرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية

انتقد قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية قرار واشنطن إمداد كييف بالذخائر العنقودية ووصفوه بأنه "غير إنساني ويتعارض مع القيم الأوروبية".

وبرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، بأنه إجراء مؤقت لحين زيادة الدول الغربية إنتاجها للقذائف التقليدية التي استنفدتها قوات كييف في هجومها المضاد، الذي كبدها وكبد الغرب خسائر مادية وعسكرية فادحة، وآلاف القتلى والجرحى والأسرى بين صفوف الجيش الأوكراني.

كتب أحد القراء: "أتمنى أن يكون بقاء بايدن في السلطة مؤقتا أيضا".

وتساءل آخر: "وفي حال نفاد القذائف العنقودية، ماذا ستستخدمون كحل مؤقت، هل الأسلحة النووية؟".

وأضاف آخر: "إمداد الدول المتحاربة بالقنابل العنقودية جريمة، وأي شخص يشرع استخدامها ويسمح بتوريدها يعد شريكا في جرائم الحرب".

وخلص قراء الصحيفة إلى أنه بقرار بايدن "المؤقت"، فقدت الولايات المتحدة حقها في الدفاع عن "القيم الغربية".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة أنها بصدد تزويد كييف بذخائر عنقودية محظورة دوليا.

واستخدمت القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية سوفيتية في قصف دونباس، ولاسيما مدينة دونيتسك، حيث نددت الأمم المتحدة بهذه الجريمة.

المصدر: نوفوستي