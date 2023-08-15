شويغو: لدينا قنابل عنقودية ولم نستخدمها لاعتبارات إنسانية بخلاف واشنطن

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأنه من خلال توريدها الذخائر العنقودية لكييف، تتورط الولايات المتحدة في ما سبق أن وصفته هي نفسها بجريمة الحرب.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها شويغو في مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي انطلق في العاصمة الروسية اليوم الثلاثاء.

وأشار شويغو إلى وجود قضية إنسانية أخرى تتعلق بقرار الولايات المتحدة تزويد كييف بالذخائر العنقودية، وقال: "عواقب استخدام هذه الأسلحة على السكان المدنيين معروفة. وفي الماضي أكد المسؤولون الأمريكيون مرارا أن استخدام الذخائر العنقودية يعد جريمة حرب. واليوم ترتكب واشنطن وشركاؤها هذه الجريمة في أوكرانيا"، مضيفا أن هذا الأمر لا يثير – "كما هو متوقع" - إدانات من المنظمات الإنسانية الدولية.

وأكد شويغو أنه في ظل الواقع الجديد الناجم عن تصرفات واشنطن، قد تعيد روسيا النظر في قرار عدم استخدام الذخائر العنقودية الموجودة في ترسانتها.

قال "أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أنه تتوفر لدينا أيضا ذخائر عنقودية. وحتى الآن ولأسباب إنسانية امتنعنا عن استخدامها. لكن يمكن إعادة النظر في هذا القرار".

المصدر: RT