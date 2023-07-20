مسؤولون أمريكيون: أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية

نقلت قناة cnn عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن قوات كييف بدأت في استخدام الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة في الهجوم المضاد.

وقال أحد المسؤولين للقناة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تزال تنتظر تحديثات من القوات الأوكرانية حول مدى فعالية استخدام الذخائر في ساحة المعركة.

من جهته، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، بأن الذخائر العنقودية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا يجري نشرها في ساحة القتال.

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وقال إن الأوكرانيين يستخدمون الذخائر العنقودية "على نحو سليم وفعال"، زاعما أنها أصبحت "مؤثرة" على التشكيلات الدفاعية الروسية.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بأن كييف تقدم تقارير إلى واشنطن بشأن فعاليتها.

وأوضح كيربي للصحفيين أن "الذخائر العنقودية كانت في ساحة المعركة منذ الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، حيث نتلقى ردود فعل من الأوكرانيين. إنهم يستخدمونها بشكل فعال ومناسب للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في 7 يوليو الجاري عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف، حيث صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على الأمر، بأن مثل هذه الذخائر تعرض المدنيين للخطر، وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

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وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو لم تكن بحاجة إلى استخدام الذخائر العنقودية حتى الآن، ولكن إذا تم استخدامها ضد روسيا فإنها تحتفظ بالحق في الرد بالمثل.

من جهته، أعرب التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية، الذي يسعى لحظر هذا النوع من الأسلحة، يوم السبت الماضي، عن صدمته إزاء قرار الولايات المتحدة بتسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا، وفقا لبيان صادر عنه.

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة تحالف الذخائر العنقودية، بول هانون، بأن "قرار إدارة الرئيس، جو بايدن، بتسليم الذخائر العنقودية سيؤدي إلى تكبد ضحايا رهيب بين السكان المدنيين الأوكرانيين، سواء على الفور بعد استخدامها أو على مر السنين".

المصدر: وكالات