انفجار وسط مدينة دونيتسك يخلف قتلى وجرحى

أعلن مصدر في خدمات الطوارئ بدونيتسك، مصرع ثلاثة من عمال صيانة المرافق العامة، إثر انفجار وقع خلال عملهم في وسط مدينة دونيتسك.

وقال ممثل خدمات الطوارئ: "خبراء المتفجرات يحاولون الآن تحديد سبب الانفجار، ووفقا للبيانات الأولية، فإن جميع القتلى والمصابين هم عمال صيانة، كانوا يقومون بعملهم".

وأضاف: "من الممكن أن يكون هذا الاستهداف متعمدا وبشكل خاص لهم بواسطة قنبلة يدوية من طائرة مسيّرة، كما يتم النظر فيما إذا كان الانفجار محليا أو إذا ما كانت الذخيرة مزروعة هناك مسبقا بطريقة ما".

وبحسب عمدة المدينة، أليكسي كولمزين، فإن الأشخاص الثلاثة، هم عمال صيانة المرافق العامة، كانوا يجرون عمليات صيانة على خط التدفئة الرئيسي في المنطقة.

وأفاد شهود عيان، بأن الانفجار وقع قرابة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ويوم الخميس، أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 10:15 و10:40 بالتوقيت المحلي، ست قذائف عيار 155مم، على حيي كوبيشيف وكييفسكي في مدينة دونيتسك.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بمختلف أنواع الذخائر، وتتعمد قوات كييف مؤخرا استهداف المناطق السكنية بالقذائف العنقودية التي سلمها الغرب إليها.

المصدر: RT