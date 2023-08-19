"بيزنس انسايدر": كييف تزج بألوية الاحتياط المجوقلة طمعا بتحقيق أي نجاح يذكر للهجوم المضاد

ذكر موقع "بيزنس انسايدر" أن قيادة قوات كييف قررت رمي كل أوراقها على الطاولة، والزج بكافة الموارد الاحتياطية، إلى ساحة المعركة، أملا منها في تحقيق أي إنجاز يذكر في الهجوم المضاد.

وأشار الموقع إلى ذلك مسشتهدا بتصريحات صادرة عن مجموعة من الخبراء العسكريين والمحللين.

إقرأ المزيد

وذكر هؤلاء أن من بين الوحدات الإضافية التي تعتمد عليها كييف في هذا الجانب "لواء الهجوم 82" المجوقل والتابع للاحتياطي الاستراتيجي للقوات المسلحة لأوكرانيا واللواء 46 المجوقل (المحمول جوا).

وفي الوقت نفسه، يمثل اللواء 82 نصف مركبات المشاة القتالية من طراز (IFVs) التي يقوم الغرب بتوفيرها لقوات كييف.

ويعتقد محاورو الموقع الإخباري أن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا حاليا سيظل "مبررا" لهذا الأمر خلال شهرين قادمين، على الرغم من أن ذلك يعتمد على شدة المعارك والظروف الجوية.

هذا وقد أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في وقت سابق، عدم قبوله القول أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني قد باء بالفشل. وحث المحللين على أن يكونوا أكثر حذرا في التنبؤات التي يخرجون بها.

وقبل ذلك، أعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن القوات المسلحة الأوكرانية أحرزت تقدما في الهجوم المضاد الجاري، وقال: "يحرز الأوكرانيون تقدما مطردا، على الرغم من أن الوضع لا يزال غير مؤكد للغاية".

المصدر: Lenta.ru