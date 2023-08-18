مرتزقة أمريكيون يفضحون ما تبقى من سمعة قوات كييف في أرض المعركة

فضح مرتزقة أمريكيون ممن قاتلوا إلى جانب قوات كييف، الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها القيادة العسكرية الأوكرانية على مستوى القرارات التكتيكية في العمليات الهجومية التي شاركوا فيها.

وأشار أحد المرتزقة شريطة عدم الكشف عن هويته، لقناة ABC News، إلى أن أحد القرارات الخاطئة أدى إلى خسارة 3 دبابات من طراز "ليوبارد"، وقال: "لقد فقدنا ثلاث دبابات ليوبارد في يوم واحد لأنهم أمروا ببساطة بالمرور عبر حقل للألغام".

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من جهته، قال مرتزق أمريكي آخر، يحمل شعار "تانغو"، إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تلجأ إلى استخدم المعدات العسكرية الغربية في الحد الأقصى لها وذلك بسبب عدم الأهلية التدريبية الكافية.

وأشار مرتزق آخر يحمل شعار "السمكة الذهبية" (زولاتايا ريبكا) إلى أن الجيش الروسي عمد إلى تنظيم مقاومة حسب الأصول. واصفا القوات المسلحة لروسيا الاتحادية بأنها "قوة محترفة للغاية".

يشار إلى أن المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، أعلن قبل أيام عن تزايد مستوى الاستياء في صفوف الجيش الأوكراني بسبب عدم تحقيق أي نجاحات على الجبهة، فضلا عن فرار المرتزقة الأجانب من خطوط المواجهة.

وأشار ماكغريغور عبر قناته في موقع "يوتيوب"، إلى أنه "حتى المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا بحماسة شديدة إلى جانب أوكرانيا يغادر معظمهم الآن، لقد جمعوا أغراضهم وفروا. ربما بقي البولنديون منهم فقط".

المصدر: RT