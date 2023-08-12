أعلن المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور، تزايد مستوى الاستياء في صفوف الجيش الأوكراني بسبب عدم تحقيق أي نجاحات على الجبهة، فضلا عن فرار المرتزقة الأجانب من خطوط المواجهة.

وأشار العقيد المتقاعد عبر قناته في موقع "يوتيوب"، إلى أنه "حتى المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا بحماسة شديدة إلى جانب أوكرانيا يغادر معظمهم الآن، لقد جمعوا أغراضهم وفرّوا. ربما بقي البولنديون منهم فقط".

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وبحسب ماكغريغور، قد تصبح حالات الفرار أيضا بوتيرة أكبر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب عدم تحقيق أي نجاح في الهجوم المضاد.

وأردف أنه ونتيجة لذلك، سينقسم الجيش الأوكراني، ثم يُهزم بالكامل في وقت لاحق.

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول بالضبط متى سيحدث ذلك، لكنّني أعتقد أننا قريبون منه بالفعل".

وخلص العقيد المتقاعد إلى أن الجنود الذين لا يسجّلون نتائج واضحة فإنهم لا يفقدون معنوياتهم فحسب، وإنما يتوقفون أيضا عن رؤية الهدف من استمرار الأعمال القتالية.

وأصبح معروفا أنه في 4 يونيو الماضي، شنّ نظام كييف هجوما مضادا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، حيث زجّ لهذا الغرض بألوية قتالية كانت قد تدربت على أيدي الناتو الناتو كما أنها تلقت منه الأسلحة الغربية.

وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فشل كل محاولات تقدم قوات العدو، وأنه تم صدّها وإرغامها على التراجع إلى مواقعها الأصلية.

المصدر: نوفوستي