أكد محلل الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق لاري جونسون أن سلطات كييف قد تفقد سيطرتها على أوديسا لعدم قدرة قواتها على مواصلة العمليات العسكرية على جميع الجبهات.

وقال جونسون عبر "يوتيوب": "أعتقد أنه في كل يوم تقل فرص استمرار سيطرة أوكرانيا على أوديسا بشكل كبير"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الروسية شنّت بالفعل هجوما في اتجاه خاركوف.

إقرأ المزيد

وأضاف أن القوات الروسية تتقدم عدة كيلومترات في اليوم الواحد، وبحسب رأيه يُمكنهم أن يحرّروا كوبيانسك قريبا.

وخلص جونسون إلى أن الأوكرانيين، من ناحية أخرى، يعانون جرّاء الخسائر الفادحة في صفوف أفرادهم وأن احتياطياتهم لا تسمح لهم بتدريب وتجهيز جنود جدد.

وأصبح معروفا أنه في 4 يونيو الماضي، شنّت أوكرانيا هجوما مضادا في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وزجّت بألوية قتالية درّبها الناتو وتلقت أسلحة ومعدات غربية.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد أكد فشل محاولات العدو في التقدم، مشيرا إلى أنه تم صدّهم وإعادتهم إلى نقاطهم الأصلية.

المصدر: نوفوستي