تعمل القوات الروسية على إخراج جثامين المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا خلال العمليات القتالية في بلدة نوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك، والتي تم تحريرها من قبل القوات الروسية.

وأوضح قائد مفرزة "الاستخراج والإجلاء" في منطقة العميات بالجمهورية، ويدعى "ستريلا"، "أن الجنود الروس في مفرزة دبابات الحرس الأول في المنطقة العسكرية الغربية، يعملون على إجلاء جثث الجنود الأوكرانيين الذين تخلت عنهم القيادة الأوكرانية في قرية نوفوسيلوفسكوي بعد تحريرها في الـ 5 من أغسطس الجاري".

وأضاف المتحدث: "نعم، نحن نقاتل، ولكن يتوجب علينا الحفاظ على حرمة الأموات وذكراهم، ولا يهم ما إذا كانوا رجالنا أو أعداءنا، فببساطة لا يمكننا ترك جثامينهم في الخلاء لتصبح طعاما للكلاب".

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وتابع: "من الضروري إعادة تسليم جثامين هؤلاء الجنود إلى ذويهم وأحبائهم بطريقة ما، وإذا لم يرغب الجانب الأوكراني بذلك، فلا يمكننا فعل شيء سوى دفنهم"، مشيرا إلى أن تم "إجلاء جثامين سبعة جنود أوكرانيين خلال يوم واحد".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، تحرير بلدة نوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك، وصد جميع الهجمات المعادية على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك والقضاء على 890 جنديا أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي