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مقتل عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في غارة روسية على لفوف الأوكرانية في 6 يوليو

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مقتل عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في غارة روسية على لفوف الأوكرانية في 6 يوليو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية عدد كبير من مرتزقة ألمانيا وبولندا نتيجة لضربة وجهتها قواتنا لمقر أكاديمية القوات البرية الأوكرانية في لفوف في 6 يوليو الحالي.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

  • في 6 يوليو، تم تصفية بأسلحة دقيقة روسية بعيدة المدى من البحر، عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان المتمركزين في مقر أكاديمية القوات البرية للقوات الأوكرانية في مدينة لفوف.
  • إجمالا،  خلال العملية العسكرية الخاصة، تم تصفية حوالي 4990 مرتزقا أجنبيا، وفرار 4910 مرتزقة آخرين من مناطق القتال.
  • ستواصل قواتنا استهداف المرتزقة الأجانب على الأراضي الأوكرانية.
  • قامت قواتنا بصد جميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.
  • في محور دونيتسك، تم صد 14 هجوما، وتم تصفية أكثر من 280 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية Gvozdika ذاتية الدفع، وثلاثة مدافع هاوتزر D-30.
  • في محوركراسني ليمانسك، صدت قواتنا سبع هجمات معادية في لوغانسك، وبلغت خسائر العدو في هذا المحور 170 جنديا أوكرانيا، وتم تدمير مدافع هاوتزر  Akatsiya، ومدفعين  طراز Gvozdika، ومدافع هاوتزر D-30.
  • في محور جنوب دونيتسك، صدت قواتنا ثلاث هجمات في دونيتسك.

  • في محور زابوروجيه، تم إحباط نشاط مجموعتي تخريب واستطلاع في مقاطعة زابوروجيه، وتم تصفية ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع Msta-B هاوتزر ونظام مدفعية M777 أمريكي الصنع ومدافع هاوتزر FH-70 البريطانية الصنع.

  • في محور كوبيانسك، نتيجة العمليات تم تصفية 110 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20.

  • في محور خيرسون، تم تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-30.

  • في قرية غونشاروفسكوي، مقاطعة تشيرنيغوفسك، تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت لوحدة من المرتزقة الأجانب.

  • تم تدمير مستودع وقود الطائرات في قاعدة كاناتوفو الجوية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد.

  • تم اعترض 15 صواريخ  HIMARS، وثلاثة صواريخ HARM المضادة للرادار ، وصاروخ كروز Storm Shadow.

  • تم تدمير 15 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

المصدر: RT

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