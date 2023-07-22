مقتل عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في غارة روسية على لفوف الأوكرانية في 6 يوليو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية عدد كبير من مرتزقة ألمانيا وبولندا نتيجة لضربة وجهتها قواتنا لمقر أكاديمية القوات البرية الأوكرانية في لفوف في 6 يوليو الحالي.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:
- في 6 يوليو، تم تصفية بأسلحة دقيقة روسية بعيدة المدى من البحر، عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان المتمركزين في مقر أكاديمية القوات البرية للقوات الأوكرانية في مدينة لفوف.
- إجمالا، خلال العملية العسكرية الخاصة، تم تصفية حوالي 4990 مرتزقا أجنبيا، وفرار 4910 مرتزقة آخرين من مناطق القتال.
- ستواصل قواتنا استهداف المرتزقة الأجانب على الأراضي الأوكرانية.
- قامت قواتنا بصد جميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.
- في محور دونيتسك، تم صد 14 هجوما، وتم تصفية أكثر من 280 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية Gvozdika ذاتية الدفع، وثلاثة مدافع هاوتزر D-30.
- في محوركراسني ليمانسك، صدت قواتنا سبع هجمات معادية في لوغانسك، وبلغت خسائر العدو في هذا المحور 170 جنديا أوكرانيا، وتم تدمير مدافع هاوتزر Akatsiya، ومدفعين طراز Gvozdika، ومدافع هاوتزر D-30.
- في محور جنوب دونيتسك، صدت قواتنا ثلاث هجمات في دونيتسك.
في محور زابوروجيه، تم إحباط نشاط مجموعتي تخريب واستطلاع في مقاطعة زابوروجيه، وتم تصفية ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع Msta-B هاوتزر ونظام مدفعية M777 أمريكي الصنع ومدافع هاوتزر FH-70 البريطانية الصنع.
في محور كوبيانسك، نتيجة العمليات تم تصفية 110 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20.
في محور خيرسون، تم تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-30.
في قرية غونشاروفسكوي، مقاطعة تشيرنيغوفسك، تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت لوحدة من المرتزقة الأجانب.
تم تدمير مستودع وقود الطائرات في قاعدة كاناتوفو الجوية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد.
تم اعترض 15 صواريخ HIMARS، وثلاثة صواريخ HARM المضادة للرادار ، وصاروخ كروز Storm Shadow.
تم تدمير 15 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.
المصدر: RT