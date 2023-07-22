مقتل عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في غارة روسية على لفوف الأوكرانية في 6 يوليو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية عدد كبير من مرتزقة ألمانيا وبولندا نتيجة لضربة وجهتها قواتنا لمقر أكاديمية القوات البرية الأوكرانية في لفوف في 6 يوليو الحالي.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور زابوروجيه، تم إحباط نشاط مجموعتي تخريب واستطلاع في مقاطعة زابوروجيه، وتم تصفية ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع Msta-B هاوتزر ونظام مدفعية M777 أمريكي الصنع ومدافع هاوتزر FH-70 البريطانية الصنع.

في محور كوبيانسك، نتيجة العمليات تم تصفية 110 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20.

في محور خيرسون، تم تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-30.

في قرية غونشاروفسكوي، مقاطعة تشيرنيغوفسك، تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت لوحدة من المرتزقة الأجانب.

تم تدمير مستودع وقود الطائرات في قاعدة كاناتوفو الجوية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد.

تم اعترض 15 صواريخ HIMARS، وثلاثة صواريخ HARM المضادة للرادار ، وصاروخ كروز Storm Shadow.