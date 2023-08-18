كييف تستمر في الترويج لـ"صيغة زيلينسكي للسلام"

قال أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي إن العديد من الدول "تدعم صيغة السلام" التي طرحها الأخير، زاعما أن "الدول التي تنضم لتلك الصيغة تتزايد كل أسبوع وبلغت اليوم 63 دولة".

وصرح يرماك بذلك على هواء قناة "رادا" الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة "خطة كييف" اليوم الجمعة مع سفراء تلك الدول، وفي هذا الخصوص كان التركيز أيضا خلال الاجتماع على المسائل البيئية.

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بالإضافة إلى ذلك، وبحسب يرماك، فقد "انضمت حتى الآن 25 دولة" إلى إعلان الضمانات الأمنية طويلة المدى لكييف، والذي تبنته مجموعة السبع G7 على هامش قمة الناتو التي انعقدت في فيلنيوس.

ومن المعروف أنه في 8 أغسطس الجاري، نشر مكتب الرئاسة الأوكرانية وثيقة في موقعه على الإنترنت حول خطّة التسوية التي تروج لها كييف. وتعكس تلك الوثيقة أحكاما مثل الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي.

وتضمنت مقترح القيام بذلك عبر تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من دون عوائق عبر موانئ البحر الأسود وتنفيذ مبادرة "ممرات التضامن" للاتحاد الأوروبي لإنشاء خطوط سكك حديدية والطرق والأنهار لتصدير الحبوب إلى أوروبا. كما تتضمن الخطة إجراءات لاستعادة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

هذا وقد أعلن زيلينسكي عن "خطته للسلام" لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي، عندما تحدث عبر تقنية الفيديو أمام قمة "مجموعة العشرين" G20.

من جهتها، أعلنت موسكو على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن ما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام هي دليل أمريكي آخر لتأجيج النزاع في أوروبا.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات زيلينسكي حول "تسوية سلمية" تتم من دون أي مراعاة للحقائق القائمة على الأرض.

المصدر: تاس