قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، إن "صيغة السلام الأوكرانية" التي اقترحها فلاديمير زيلينسكي، غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ولن يتم تطبيقها.

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وأوضح سوسكين عبر "يوتيوب": "من المستحيل تطبيق صيغة السلام التي اقترحها زيلينسكي، لأنها منطقيا ليست ذات قيمة على أرض الواقع".

وشدد على أن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة أي جزء من الأراضي التي خسرتها خلال هذه الأزمة، كونها أصبحت جزءا من أراضي روسيا الاتحادية وفقا للدستور.

وأشار إلى أن قوات كييف عاجزة حتى اللحظة عن اختراق الدفاعات الروسية، ولن تفلح في المستقبل أيضا.

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وأقر سوسكين باستحالة اختراق قوات كييف لخطوط الدفاع الروسية الخمس، قائلا: "ليس لدينا ما يكفي من الرجال للقيام بذلك".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مطلع الشهر الجاري، إن صيغة السلام الأوكرانية، لا علاقة لها بالسلام، وإنها مجرد أسلوب استفزازي جديد تمت صياغته بالتعاون مع الغرب الجماعي.

ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد مرات عديدة أن خطة تسوية النزاع السلمية التي تقترحها سلطات كييف، غير مقبولة لأن بنودها لا تعكس الحقائق القائمة على الأرض، ولا في سياق تطور الأحداث".

المصدر: نوفوستي