صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بأن نقص الأسلحة الذي تعاني منه قوات كييف المسلحة كبير جدا، ويصل إلى مستوى العجز البالغ بالنسبة للقتال.

وقال بودولياك إن "[السلاح] ليس كافيا، بل إنه قليل. ومن وجهة نظر التكافؤ في القتال، إنه بالفعل عجز كبير".

ويطالب بودولياك بالمزيد من الصواريخ والذخيرة من العيار الثقيل من الدول الغربية، وبحسب قوله، فإن هناك "نقصا" في معدات إزالة الألغام، حيث أشار إلى أنه يجب على أوكرانيا أن "تزيد بشكل كبير من قدرتها على إصلاح المركبات المدرعة بسرعة".

وفي الوقت نفسه، أضاف بودولياك أن القضية الرئيسية في المفاوضات مع الشركاء الغربيين هي نقل أنظمة الدفاع الجوي ومقاتلات "إف-16" إلى كييف.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء يوم السبت، إنه يتوقع قرارات جديدة من الغرب بشأن حزم المساعدات العسكرية لكييف الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، ذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع RT Arabic، أن مهمة نزع السلاح في أوكرانيا قد أنجزت بالفعل إلى حد كبير، حيث تستخدم كييف عددا أقل من أسلحتها الخاصة.

المصدر: RT + تاس