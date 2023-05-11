"لن تستطيعوا تناول الكرواسان بهدوء".. كييف تحذر الاتحاد الأوروبي من وقف إمدادات الأسلحة

حذر ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، الاتحاد الأوروبي من إمكانية اندلاع حرب شاملة في أوروبا في حال التوقف عن تقديم الدعم العسكري لكييف.

جاء ذلك ردا على تصريح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في وقت سابق، بأن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يتوقف على الفور إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري إلى كييف.

وأوضح بوريل في الوقت نفسه أن مثل هذا السلام من شأنه أن لا يناسب الحلفاء الغربيين.

وتعليقا على ذلك قال مستشار الرئيس الأوكراني في تصريح صحفي إنه "بمجرد توقف الدعم بالأسلحة ... سيعني ذلك تصعيدا حادا للحرب في أوروبا. كان ينبغي على بوريل أن يواصل في تصريحه ويقول إنه إذا توقفوا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، فستبدأ الحرب في بلدان أخرى، وعدد الهجمات الإرهابية في أوروبا سيزداد بشكل كبير، ولن يكون باستطاعتهم الجلوس في المطاعم وتناول الكرواسان بهدوء".

وصرح بوريل أمس الأربعاء بأنه يمكن إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل فوري وذلك من خلال التوقف عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، ما سيؤدي إلى استسلام كييف خلال أيام قليلة.

المصدر: وكالات