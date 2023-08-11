كييف تعلن بدء مشاوراتها مع لندن بشأن الحصول على ضمانات أمنية

قال أندريه يرماك، رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا بدأت يوم الجمعة مشاورات مع بريطانيا بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى كييف.

من جانب آخر، نقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم البيت الأبيض قوله: إن الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأتا مفاوضات بشأن تقديم ضمانات أمنية لكييف.

وقال يرماك لقناة "تيلي مارافون" التلفزيونية: نعم بالفعل، على أساس الإعلان الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع الكبار (G-7)، إلى جانب 11 دولة أخرى، خلال قمة فيلنوس الأخيرة، وبعد التشاور مع زملائنا الأمريكيين، بدأنا مشاورات مع المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن الإعلان يحدد أطرا معينة، من حيث تقديم الحد الأدنى من الضمانات التي تجعل من الممكن بناء قدرة دفاعية أوكرانية، كما أنه يتناول سياسة العقوبات والدعم المالي وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

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وأضاف يرماك أن كييف اتفقت على البدء بمفاوضات ثنائية مع جميع الدول الحليفة تقريبًا، وقد وضعت السلطات الأوكرانية لنفسها هدفا بتوقيع أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات بحلول نهاية العام.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق عن إعداد حزمة من الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف خلال المرحلة التي تسبق انضمامها إلى الناتو.

ووفقا له، تخطط كييف في المستقبل القريب لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة و 12 دولة أوروبية، وهي: بلجيكا والدنمارك وأيرلندا وأيسلندا وإسبانيا والنرويج وهولندا والبرتغال ورومانيا وفنلندا والتشيك والسويد.

المصدر: ريا نوفوستي