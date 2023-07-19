الاتحاد الأوروبي يعتمد زيادة تصدير الحبوب الأوكرانية برا

أعلن متحدث المفوضية الأوروبية أن المنظمة تعمل مع دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا، لزيادة قدرة ما يسمى بـ "طرق التضامن" والتي يتم تصدير الحبوب عبرها برا من خلال دول الاتحاد.

وقال المتحدث: "المفوضية الأوروبية تعمل بشكل مكثف للغاية مع دول الاتحاد الأوروبي الخمس الحدودية وأوكرانيا ومولدوفا لحل المشاكل اللوجستية وزيادة قدرة طرق التضامن".

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وأضاف أن المفوضية الأوروبية تنفذ هذا العمل من خلال منصة تنسيق بقيادة نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في وقت سابق إلى إن تصدير الغذاء الأوكراني عبر أوروبا بالطرق البرية والنهرية لا يمكن أن يحل محل التصدير عبر البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن روسيا تسحب ضماناتها الأمنية لشحنات الحبوب وتغلق الممر الإنساني في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة أن روسيا ستكون مستعدة للنظر في استئناف صفقة الحبوب فقط إذا تم الحصول على نتائج ملموسة، وليس الوعود والتأكيدات.

المصدر: نوفوستي