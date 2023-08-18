شولتس: يسرّنا تقديم أي مساعدة لأوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا تتخذ قرارات صعبة لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وأن تقديم أي مساعدة لكييف من جانب شركائها يسرّ برلين.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي كارل نيهامر: "تتطلب هذه الحرب في أوروبا منا التفكير بشكل نقدي في تصوراتنا والاستعداد لاتخاذ قرارات غير مريحة. وخلافا للسياسة التي تشكلت خلال العقود السابقة تقوم ألمانيا الآن بتزويد منطقة نزاع بالأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

وقال: "تنوي ألمانيا بثبات وبالتعاون مع شركائها وحلفائها تقديم دعم سياسي ومالي وعسكري لأوكرانيا بقدر ما تحتاجه، كما نرحب بأي دعم من شركائنا".

وبالرغم من انضمام النمسا إلى العقوبات على روسيا كانت فيينا تشير أكثر من مرة إلى أهمية وضعها المحايد.

وقال نيهامر في يونيو الماضي إن الحياد النمساوي تم أخذه بعين الاعتبار أثناء عمل الاتحاد الأوروبي على التزاماته المقبلة في مجال الأمن الأوكراني.

كما أكد دعمه للمبادرة البرازيلية للتسوية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي