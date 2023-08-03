البرازيل: الوقت لم يحن بعد لتقديم مقترحات محددة حول تسوية الأزمة الأوكرانية

أعلن الممثل الخاص للرئيس البرازيلي للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، أن سلطات بلاده تعمل على تهيئة الظروف لتسوية سلمية للنزاع الأوكراني، لكن الوقت لم يحن بعد لتقديم مقترحات محددة.

وأشار أموريم إلى أن البرازيل تريد بدء حوار على أوسع نطاق ممكن حول النزاع في أوكرانيا. وأكد أن هناك اهتماما متزايدا بهذا الاقتراح. وفي الوقت ذاته أكد أن الوقت لم يحن بعد لتقديم مقترحات محددة لحل النزاع.

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وشدد على أنه لا ينبغي تقديم مقترحات محددة إلا بعد تهيئة الظروف الحقيقية لبدء عملية التفاوض. وفي الوقت الحالي، يجري العمل على خلق "جو ملائم".

وأكد أن موضوع التسوية ستبحثه البرازيل وروسيا على هامش قمة البريكس المقبلة في جوهانسبرغ نهاية أغسطس.

المصدر: تاس