ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الإيراني في جدة

أفادت قناة "برس تي.في" الإيرانية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مدينة جدة.

وكان عبد اللهيان وصل يوم أمس الخميس إلى الرياض، في زيارة تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث جرت محادثات بين الطرفين ومن ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

Iran Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian meets Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Jeddah pic.twitter.com/mpNtb2IA0I — Press TV (@PressTV) August 18, 2023

المصدر: "برس تي في"