متحدث الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة إلى "من يتعنتر" من فلسطين ولبنان
وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي رسالة لـ"كل من يتعنتر" على إسرائيل من فلسطين أو لبنان.
وقال أدرعي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لكل من يتعنتر علينا من الفلسطينيين أو من لبنان أكملوا الجملة. اللي بيته من زجاج لا يراشق إسرائيل بـ... فهمكم كفاية".
لكل من يتعنتر علينا من #الفلسطينيين أو من #لبنان أكملوا #الجملةhttps://t.co/H7OxpaHdCFpic.twitter.com/3cHHBnGVRq— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 16, 2023
وتأتي هذه الرسالة بعد أيام من تهديد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله لإسرائيل بقوله: "إذا ذهبتم إلى الحرب، فأنتم ستعودون أيضا إلى العصر الحجري"، وذلك ردا على تهديد مماثل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وكانت القناة "13" العبرية أشارت إلى تقديرات إسرائيلية تؤكد تزايد احتمال التصعيد مع "حزب الله" على الحدود الشمالية.
المصدر: RT