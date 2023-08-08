غالانت يجول على الحدود: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري (صور + فيديو)

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، جولة على الحدود مع لبنان، محذرا من أن "إسرائيل ستعيد لبنان الى العصر الحجري"، بالتزامن مع جولة دبلوماسية ينفذها الجيش اللبناني.

وخلال الجولة، حذر غالانت "حزب الله" والحكومة اللبنانية من أن "إسرائيل ستكون مستعدة لمهاجمة كل متر من أصول الحزب وإعادة لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجموا إسرائيل".

Israeli Defense Minister Yoav Gallant visited the Mount Dov area near the Lebanese border, amid heightened tensions. "I'm warning Hezbollah and its leader – don't make a mistake. We will not hesitate to use all of our force, and wear down every inch of Hezbollah," Gallant said. pic.twitter.com/EeIije6zXw — Ariel Oseran (@ariel_oseran) August 8, 2023

وتوجه إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قائلا: "لا تخطئوا. لقد ارتكبت أخطاء في الماضي، لقد دفعت ثمنا باهظا للغاية. إذا ... تطور هنا تصعيد أو صراع، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، ونقضي على كل شبر من حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".

وأضاف: "نحن لا نريد الحرب ، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا".

ברקע המתיחות הביטחונית בגבול הצפון, שר הביטחון יואב גלנט, ביקר היום בהר דב וצפה באוהל חיזבאללה שהוצב בשטח ישראל: "אל תעשו טעות, לא נהסס להפעיל את כל העוצמה שלנו ולשחוק כל מטר של חיזבאללה", הזהיר גלנט. "האויב צריך להבין שכאשר מדובר על ביטחון ישראל כולנו מאוחדים" pic.twitter.com/QCXh5jOif7 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) August 8, 2023

يذكر أنه على الجانب الآخر، ينظم الجيش اللبناني جولة لشرح وإظهار النقاط المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومواكبة إعلامية.

المصدر: RT