أثناء جولة دبلوماسية على الحدود.. الجيش اللبناني يسجل خرقا إسرائيليا

سجل الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء خرقا إسرائيليا للمياه الإقليمية اللبنانية، وذلك أثناء الجولة الميدانية للبعثات الدبلوماسية على الحدود جنوب لبنان.

وأفاد مراسل RT بأن زوارق حربية إسرائيلية اقتربت من خط الطفافات في منطقة رأس الناقورة أثناء الجولة الميدانية على الحدود جنوب لبنان التي ينظمها الجيش اللبناني لشرح وإظهار النقاط المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومواكبة إعلامية.

يذكر أن خط الطفافات هو بطول 7 كلم ممتد من بلدة رأس الناقورة اللبنانية غربا، بينما طول الحدود البحرية 130 كلم، أي أنه لا يتعدى الـ10% من مساحة الحدود.

وكان قد وضع هذا الخط الفاصل في العام 2000 مع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، بهدف منع الصيادين من تجاوز الحدود.

المصدر: RT