بالفيديو.. احتجاجات وهجوم على محال للسوريين في مدينة تركية بعد تعرض طفل للاغتصاب
شهدت منطقة كيرمزيبينارفي مقاطعة بوزوفا بولاية أورفا التركية، حالة من الفوضى، بعد أنباء عن تحرش شاب قيل إنه سوري الجنسية بطفل تركي ما دفع العشرات للنزول إلى الشوارع.
وأفاد مراسل RT بأنه تم الهجوم على محلات لسوريين في شانلي أورفا بسبب حادثة اغتصاب طفل تركي، مبينا أن الجهات الرسمية أكدت بعد الفحص الطبي وقوع حادثة الاغتصاب واعتقال الشاب المغتصب الذي وضعت الأحرف الأولى من اسمه (ف. ق.)، دون أن تشير إلى جنسيته.
Şanlıurfa’da 3 Suriyeli sığınmacının, 9 yaşındaki erkek çocuğa “defalarca kez tecavüz” ettiği iddiası üzerine Şanlıurfa halkı sokaklara döküldü.— 🇹🇷Ahmet Ko®al🇹🇷 (@Ahmet_koral06) August 17, 2023
3 ay önce haĺay çeken halk isyanda! Geç kaldın Urfa!#suriyeliler#benzinpic.twitter.com/ViFLEwCyKe
وقد أصدر مكتب والي شانلي أورفا، بيانا، يؤكد إثبات حدوث الاغتصاب للطفل واعتقال المعتدي وهو "أجنبي" كما ذكر البيان.
وجاء في البيان أنه "في يوم الاثنين، 14 أغسطس، في حوالي الساعة 22.15، تم استلام تقرير الحالة من الطب الشرعي من مستشفى مقاطعة بوزوفا الحكومي، وتم إرسال الفرق على الفور إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن "الضحية قال إنه تعرض لاعتداء جنسي من ف.ك.، وهو مواطن أجنبي، وتم القبض على المشتبه به".
🔴Kamuoyuna duyurulur pic.twitter.com/cxus4Wt1Y9— T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ (@UrfaValiligi) August 16, 2023
وذكرت وسائل إعلامية تركية أنه بعد انتشار الخبر، تجمع المواطنون ونظموا مسيرة احتجاجية، وسط حالة من التوتر، مبينة أن عددا من المواطنين هاجموا سيارات الشرطة ورشقوها بالحجارة، بعد أن حاول عناصرها تفريق المعتصمين.
وقد ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وفرقت المجموعة.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iddialara göre Suriyeli bir kaç kişinin 10 yaşındaki erkek bir çocuğa tecavüz iddialarından sonra çıkan olaylar sonrası Bozova- Adıyaman yolu trafiğe kapatılmış durumda— Mehmet Yetim (@mehmetyetim63) August 16, 2023
Trafiğe kapanan yolu açmak için TOMA araçları ile müdahale ediliyor. pic.twitter.com/Z8JpEztYxu
#SonDakika Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iddiaya göre 20 yaşındaki Suriyeli bir fırıncının 9 yaşındaki erkek bir çocuğa cinsel istismar ve tecavüz olayından sonra gözaltına alındığı ve bu yaşanan olaydan sonra Bozova ilçe halkı merkezde yürüyüş yaparak bu durumu eylem yaparak… pic.twitter.com/EVGc3luyJm— Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) August 16, 2023
🖍️İddiaya göre Şanlıurfa Bozova ilçesinde Suriyeliler tarafından tecavüz edilen 9 yaşında bir erkek çocuğu olduğu için kargaşa var— Arif_ (@ariiff1997) August 16, 2023
🖍️Hep diyorum bunlar yüzünden askerlerimiz boşuna şehit oluyor
Avrupa Yakası 17Ağustos1999 Tercih2023 Gültan Kışanak dolar DolarTL acımayın Sondakika pic.twitter.com/71PVyhhy79
المصدر: RT