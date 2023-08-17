بالفيديو.. احتجاجات وهجوم على محال للسوريين في مدينة تركية بعد تعرض طفل للاغتصاب

🖍️İddiaya göre Şanlıurfa Bozova ilçesinde Suriyeliler tarafından tecavüz edilen 9 yaşında bir erkek çocuğu olduğu için kargaşa var

🖍️Hep diyorum bunlar yüzünden askerlerimiz boşuna şehit oluyor

Avrupa Yakası 17Ağustos1999 Tercih2023 Gültan Kışanak dolar DolarTL acımayın Sondakika pic.twitter.com/71PVyhhy79