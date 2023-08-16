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مباحثات عسكرية روسية مصرية في موسكو

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مباحثات عسكرية روسية مصرية في موسكو
Legion-Media
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بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع اللواء خالد مجاور، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية، آفاق التعاون بين العسكري بين البلدين، على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

وحسب بيان أصدرته السفارة الروسية في مصر: "في 15 أغسطس بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، مع اللواء خالد مجاور، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية، العديد من القضايا، والمجالات الرئيسية الواعدة للتعاون الروسي المصري على هامش مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي".

 

مباحثات عسكرية روسية مصرية في موسكو
RT

وناقش الطرفان المجالات الرئيسية الواعدة للتعاون الروسي المصري، بما في ذلك إقامة التدريبات العسكرية المشتركة في عام 2023.

كما تم التطرق خلال المباحثات إلى "أهمية الشراكة الروسية المصرية في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط".

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ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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