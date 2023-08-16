أول لقاء بين قادة عسكريين إيرانيين وسعوديين على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي في روسيا (فيديو)

استضافت العاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء، أول لقاء بين قادة عسكريين إيرانيين وسعوديين عقب عودة العلاقات بين طهران والرياض.

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وقالت وكالة "إيران برس" إن نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز نصير زاده، اجتمع مع مساعد وزير الدفاع السعودي طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي اليوم الأربعاء على هامش المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش - 2023" في روسيا.

وأكد الطرفان في اللقاء على إرادة بلديهما لتنفيذ التوافقات الأخيرة المتعلقة باستئناف وتطوير العلاقات الثنائية واعتبرا ذلك في إطار تحقيق مصالح الشعبين الإيراني والسعودي ودول المنطقة والعالم الإسلامي.

وشدد القادة العسكريون من إيران والسعودية على دور القوات المسلحة في استئناف وتطوير العلاقات بين البلدين، كما أكدا على ضرورة مواصلة المفاوضات والتوصل إلى خارطة طريق في هذا الشأن.

وكانت السعودية وإيران والصين، قد أعلنت في 10 مارس 2023 عن التوصل إلى اتفاق في بكين، بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، حسب بيان مشترك للدول الثلاث.

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبنكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

المصدر: وكالة "إيران برس"