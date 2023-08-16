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الدفاع الروسية توقع عقودا بأكثر من 400 مليار روبل خلال منتدى "الجيش ــ 2023" في موسكو

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الدفاع الروسية توقع عقودا بأكثر من 400 مليار روبل خلال منتدى
Legion-Media
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فال الفريق أناتولي جولييف، رئيس مديرية التسلح في القوات المسلحة الروسية، إن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش ــ 2023"، شهد توقيع وزارة الدفاع عقودا بأكثر من 400 مليار روبل

وتابع: اليوم تم التوقيع على 11 عقدا حكوميا تزيد قيمتها عن 400 مليار روبل، وهناك 9 عقود قيد الإعداد للتوقيع.

وأضاف أن توقيع وزارة الدفاع على هذه العقود مع شركات التصنيع الحربي الروسية يعني، أن القوات المسلحة الروسية ستتلقى أكثر من 2500 نوع جديد من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، وأكثر من 1800000 قطعة سلاح.

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وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبنكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

المصدر:RT

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