روسيا تزيح الستار عن صواريخ وتقنيات فضائية جديدة في منتدى "الجيش-2023"

كشف مركز "خرونيتشيف" الروسي خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023" عن نموذج لصاروخ فضائي جديد فائق الخفة وعدد من التقنيات الفضائية التي يطورها.

وكان المدير العام للمركز، أليكسي فاروتشكو قد أشار مؤخرا إلى أن المركز يعمل على مشروع صاروخ فضائي واعد فائق الخفة، ويطور تصاميم هذا الصاروخ.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الصاروخ الجديد الذي يطوره مركز "خرونيتشيف" سيعمل بالكيروسين والأوكسيجين السائل، وخلال ساعتين من إطلاقه سيكون قادرا على إيصال حمولات بوزن 600 كلغ إلى مدار متزامن مع الشمس.

وبالإضافة إلى نموذج الصاروخ المذكور كشفت روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023" أيضا عن نموذج للوحدة الأساسية لمحطتها المدارية الواعدة ROS، وعن نماذج لمعدات هذه المحطة وبعض التقنيات التي ستستخدمها معها.

إقرأ المزيد

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبنكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

المصدر: تاس