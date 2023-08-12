روسيا تكشف عن أنواع جديدة من الرادارات في منتدى "الجيش-2023"

أعلنت عدة شركات روسية عن نيتها الكشف عما طورته من إلكترونيات ورادارات جديدة خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023" التي ستعقد في روسيا.

ومن جهتها أشارت شركة "ميكران" الروسية إلى أنها ستكشف خلال فعاليات المنتدى عن مجموعة متنوعة من الرادارات التي طورتها لتلبي احتياجات العملاء المختلفة.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "على مدى 15 عام عملت شركتنا على تطوير رادارات مختلفة يمكن استخدامها للمراقبة الأمنية، وفي الوقت الحالي تمكنا من تطوير سلسلة من رادارات MRS العالية الأداء التي يمكن استعمالها لمراقبة المرافق والمنشآت لعملائنا في روسيا والخارج، وسنكشف عن نماذج لهذه الرادارات في منتدى الجيش-2023".

وأضاف البيان: "رادار MRS الجديد التي طورناه قادرة على مراقبة مساحة تزيد عن 50 كلم مربع، ويمكنه العمل في الظروف المناخية السيئة التي تصل سرعة الرياح فيها إلى 50م/ثا، وفي درجات حرارة منخفضة للغاية.. خلال المنتدى سنكشف أيضا عن رادارات X-band القادرة عل اكتشاف ورصد وتتبع حركة الأجسام في الأماكن التي يصعب الوصول إليها".

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وأشارت الشركة إلى أنها خلال فعاليات المنتدى ستكشف أيضا عن رادارات محمولة جديدة طورتها للكشف عن الدرونات الصغيرة، ويمكنها رصد أهدافها على مسافة تصل إلى 1.2 كلم.

وسيعقد منتدى "الجيش-2023" في منطقة كوبينكا في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة، وسيتضمن البرنامج العلمي -التجاري المخصص له أكثر من 260 فعالية لمناقشة الجوانب الموضوعية لتطوير الصناعة الدفاعية، والتعاون العسكري وكذلك في مجال المعدات الحربية.

المصدر: سلاح روسيا