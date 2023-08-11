روسيا تطور منظومة تعتمد على الدرونات لحماية المنشآت

أعلن معهد موسكو للطيران أنه سيكشف خلال منتدى "الجيش-2023" عن منظومة تعتمد على الدرونات طورها لحماية المنشآت المدنية والعسكرية.

وحول الموضوع قال مدير قسم الطائرات المسيرة في المعهد، يوري بوخاريف: "خلال فعاليات منتدى الجيش-2023 سيكشف معهدنا عن منظومة كونتور التي تعتمد على الدرونات لحماية المنشآت المدنية والعسكرية".

وأضاف: "في إطار هذه المنظومة يمكن أن تعمل الدرونات في مجموعات يتم تعديلها وفقا لرغبات العميل، الدرونات ستكون مزودة بوحدات UTM خاصة ذات مستوى عالٍ من سلامة الحركة الجوية، وستكون قادرة على اكتشاف ومراقبة حركة الآليات والدرونات الأخرى، وستسمح هذه التكنولوجيا في المستقبل بدمج الطائرات بدون طيار في مجال جوي واحد".

وبالإضافة إلى الآليات والأشخاص فإن منظومة "كونتور" تبعا لمطوريها قادرة على التعرّف على الأشياء المشبوهة التي من الممكن أن تتم محاولة إدخالها إلى المنشآت بدون تصريح مسبق.

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وسيعقد منتدى "الجيش-2023" في منطقة كوبينكا في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة، وسيتضمن البرنامج العلمي -التجاري المخصص له أكثر من 260 فعالية لمناقشة الجوانب الموضوعية لتطوير الصناعة الدفاعية، والتعاون العسكري وكذلك في مجال المعدات الحربية.

المصدر: سلاح روسيا