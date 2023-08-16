"أسلحتهم غنيمة لروسيا".. فيديو يكشف عدد الدول المتحالفة ضد الجيش الروسي في أوكرانيا

على هامش معرض "الجيش-2023" الدولي المقيم في حديقة باتريوت بمقاطعة موسكو أظهرت وزارة الدفاع الروسية أسلحة ومعدات عسكرية استولت عليها القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة.

ومن بين غنائم الحرب عرضت في حديقة باتريوت مركبة القتال المشاة السويدية CV90-40 ودبابة AMX-10RCR ومركبة المشاة القتالية VBCI الفرنسية الصنع وآلة لإزالة الألغام ألمانية والمركبات البريطانية المدرعة Husky وMastiff وزورق الدوريات الحدودي الصغير الأوكراني BG 24.

ووفقا للفيديو فقد ظهرت أعلام الدول التي تمد أوكرانيا بالأسلحة، وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا، حيث تمكنت القوات الروسية من اغتنام عدد كبير من الدبابات والمدرعات والصورايخ، والتي جاء أبرزها صواريخ ستورم شادو البريطانية والفرنسية من طراز "سكالب".

ورصدت الفيديو عددا كبيرا من الأسلحة التي تمكنت القوات الروسية من اغتنامها في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، والتي توضح تحالف عدد كبير من الدول على رأسها أمريكا ضد روسيا.

المصدر: رابتلي