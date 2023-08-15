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كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي الفار يرغب في طلب اللجوء السياسي

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كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي الفار يرغب في طلب اللجوء السياسي
Legion-Media Kyodo/Newscom
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أفادت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية بأن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي عبر حدود البلاد، يرغب في طلب اللجوء السياسي في بيونغ يانغ أو في أي دولة ثالثة.

وقالت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية، يوم الثلاثاء، إن "ترافيس كينغ اعترف بأنه قرر اللجوء إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بسبب شعوره السيء تجاه المعاملة غير الإنسانية والتمييز العنصري في الجيش الأمريكي".

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وأضافت أن الجندي "أعرب عن رغبته في البحث عن اللجوء في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أو دولة ثالثة، وتحدث عن خيبة أمله بالمجتمع الأمريكي غير المتساوي".

يذكر أن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ، الذي كان يخدم في القوات الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية، عبر المنطقة العازلة ودخل أراضي كوريا الشمالية في 18 يوليو الماضي.

وطلبت الولايات المتحدة من بيونغ يانغ إعادة المواطن الأمريكي إلى وطنه.

المصدر: يونهاب

 

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