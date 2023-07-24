بدء مفاوضات تحرير الجندي الأمريكي المعتقل في كوريا الشمالية

أعلن أندرو هاريسون نائب رئيس القيادة الأمريكية المشرف على الهدنة مع كوريا الشمالية بدء المفاوضات بين الأمم المتحدة وكوريا الشمالية حول تحرير الجندي الأمريكي الذي تعتقله بيونغ يانغ.

وقال في إفادة صحفية، إن المحادثات بدأت مع جيش كوريا الشمالية عبر آلية شكّلت بموجب هدنة الحرب الكورية، مشددا على أن "الشاغل الرئيسي بالنسبة لبلاده هو سلامة الجندي ترافيس كينغ".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت يوم 18 يوليو، أن الجندي الأمريكي عبر الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، حيث ألقت سلطات بيونغ يانغ القبض عليه.

وحسب المعلومات فإنه قبل فراره، كان من المقرر نقله من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

المصدر: "نيويورك بوست"